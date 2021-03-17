Advertisements

مدبولى يوجه بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية مع السودان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بهدايا للعاملين في الدولة، أبرزها إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة 31 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، منوهًا إلى أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد لـ30 سنة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة أولت اهتمامًا بأصحاب الكادرات، من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني التي بدأت بالتشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهدت عقد جلسة مباحثات ثنائية، موجهًا بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية قصوى فى المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، خاصة أن هناك مشروعات تم التوافق بشأنها، أهمها الربط الكهربائي بين البلدين، كما يتم التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى فيما يخص ملف سد النهضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي الفجر السودان

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي بجامعة القاهرة لمتابعة جائحة كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 11 ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. "مدبولي" يلتقي وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني

رئيس الوزراء يستقبل السفير السوداني بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

"مدبولي" يتوجه للخرطوم نيابة عن السيسي للمشاركة في توقيع الوثيقة الدستورية

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس البرلمان الكيني

رئيس الوزراء: أحمل رسالة من السيسي لقيادات السودان

مدبولى: مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار