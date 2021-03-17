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ضبط ٣٦ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:28 ص
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط عدد (1)قضية.
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1548) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (241) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط عدد (1)قضية.
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1548) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (241) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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