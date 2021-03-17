حملة التطعيم في مصر تحقق قفزة.. إلى أين وصلت تطعيمات كبار السن بلقاح كورونا؟



تطعيم 22 ألف و600 شخص



أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك 22 ألفا و600 شخص حصلوا على لقاح فيروس كورونا.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الفترة المقبلة سيكون هناك توسع في تطعيمات كورونا، وأن مصر ستستقبل جرعات جديدة من لقاح كورونا، ولذلك سيجرى توفير اللقاحات لأعداد كبيرة من المواطنين.



وخصصت وزارة الصحة، 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين اللقاحات من خلالها.



ويحصل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على كارت متابعة صحية، عقب تلقي اللقاح، يحتوي على الرقم التسجيلي والاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وموعد تلقي جرعات لقاح كورونا الثانية ورقم الخط الساخن الخاص بالمتابعة 15335.



وكشفت وزارة الصحة عن نسب فاعلية لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 86% فى الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



وكانت أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشدت الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، لافتةً إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

حققت وزارة الصحة المصرية، قفزة هائلة في حملات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، حيث حصل نحو 22 ألفا و600 شخص على اللقاح في الآونة الأخيرة.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مستجدات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.