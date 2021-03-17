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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 120 مليونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 120 مليونًا و696 ألف حالة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

 

واقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 120.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم من 392 مليون جرعة.

 

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المتعافين يقترب من 68.5 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و670 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.

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