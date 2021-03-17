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التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل وموعد صرف زيادة المعاشات (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13 % لم يكن الأول من نوعه وهي زيادة تقر سنويًا للربط بين قيمة المعاش ومعدل التضخم، لافتًا إلى أن كل من هو على المعاش حاليا أو سيخرج معاش حتى 30 يونيو سيستفيد من الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 13%، ويبلغ عددهم 10.5 مليون مواطن.

وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الزيادة تنطبق على كل من يتقاضى معاشا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي شخص مشترك في منظومة تأمين اجتماعي، وتصرف بداية يوليو، موضحًا أن أقل معاش 900 جنيه، وأقل زيادة ستكون بـ117 جنيه، كما أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيه لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نسبة الزيادة في العام الماضي كانت 14% بينما بلغت هذا العام 13%، لأننا عندما نمنح الزيادة نضع عيننا على متغيرين، هما معدل التضخم والملاءة المالية الخاصة بالهيئة، وفي العام الماضي كانت نسبة التضخم 6.8%؛ لأن الرئيس وجه بتعويض معدل التضخم وإيجاد زيادة لتحسين أحوال المواطنين، وبلغت تكلفة هذه الزيادة 26 مليار جنيه هذا العام، أما هذا العام فقد بلغ متوسط التضخم 5.1%، وهو ما يعني أن نسبة الـ13% ستحسن حياة المصريين.

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