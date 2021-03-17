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ضبط ٦١٢٠ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦١٢٠ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٠٢٦) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٧٧) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٣٧) مخالفة موقف عشوائى، و(٨٢) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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