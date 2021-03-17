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الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بمختلف المحافظات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عدد 40 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو–3 هواتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
     
مديرية أمن مطروح

ضبط (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص).

مديرية أمن السويس

ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين).

مديرية أمن قنا

ضبط (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية

ضبط (عدد من الأقراص المخدرة– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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