الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة بمختلف المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن الإسكندرية



ضبط (عدد 40 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية).



مديرية أمن الإسماعيلية



ضبط (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو–3 هواتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن مطروح



ضبط (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص).



مديرية أمن السويس



ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين).



مديرية أمن البحيرة



ضبط (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين).



مديرية أمن قنا



ضبط (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).



مديرية أمن القليوبية



ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية



ضبط (عدد من الأقراص المخدرة– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



