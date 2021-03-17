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ضبط ١٢٦٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1262) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3٫85 طن "لحوم – كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وضبط (10 طن "مخللات – ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وضبط (8 طن "ملح سياحات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل ألبان بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وضبط (1٫28 طن "زيت طعام" معبأة داخل جراكن غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وإحتوائه على شوائب وأتربة ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (19980 عبوة "زيت طعام تموينى " وبفحصها ظاهريًا تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنبعاث رائحة كريهة منه وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليهامع هيئة السلع التموينية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. بحوزة (أمين عهدة لفرع جملة تابع لإحدى الشركات لتجارة الجملة ) بمحافظة القليوبية.

ضبط (مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الشرقية).. وبحوزتها (3 طن سكر تموينى – 755 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).

وضبط (12200 عبوة "عسل" – 263 كيلو جرام مكملات غذائية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وضبط (26 طن "أعلاف ومركزات حيوانية - ذرة صفراء – نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الأنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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