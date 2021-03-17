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إسرائيل تحتل أعلى المعدلات العالمية بالاغتصاب الجماعي للقاصرات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
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كشفت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، أن معدل الجرائم الجنسية في إسرائيل ارتفع بشكل فج وأصبحت جرائم الاغتصاب الجماعي في أعلى معدلاتها بنحو 10% مقارنة بمعدلات عالمية.

وارتفعت معدلات الاغتصاب الجماعي للقاصرين، وأظهرت بيانات أن الضحايا في عمر دون الـ17 والجناة في العشرينيات.

وأكدت "أوريت سوليتزينو"، مديرة مركز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، إن ارتفاع معدلات العنف الجنسي في البلاد، سببه "نقص التعليم، والفشل في إنفاذ القوانين" إضافة إلى "زيادة التعرض لمواد إباحية".

وأشارت سوليتزينو، إلى أن "وباء العنف الجنسي الجماعي" أصبح يتفاقم بسبب نقص التثقيف حول الاعتداءات الجنسية.

وألقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القبض على ثلاثة أشخاص يشبته بأنهم نفذوا جريمة اغتصاب جماعي بحق فتاة لم تتجاوز الـ16 من العمر.

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