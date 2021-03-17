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سقوط شخصين لاتهامهما بالاتجار بمخدر الحشيش بالشرقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للتصدي لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية) قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما ( 120 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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