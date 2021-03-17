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إصابة صاحب مخزن الأدوات الصحية المحترق بحالة اغماء بالغردقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أصيب أحد الأشخاص بحالة اغماء في حريق هائل بمخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام بأحد سيارات الإسعاف.

وأكد مصدر أن المصاب صاحب مخزن الأدوات الصحية، مشيرًا أنه تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام بمعرفة رجال الإسعاف.

نشب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد
العقارات بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات خلف شارع الذهبية بمدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجارى إخماد.

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