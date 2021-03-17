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وصول الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الليبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:49 ص
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، وصل إلى مطار معيتيقة الدولي، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.

 

وذكر مكتب الرئيس التونسي، أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

 

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة أمس الثلاثاء من حكومة الوفاق برئاسة فياز السراج.

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