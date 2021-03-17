ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقنا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة قوص بقنا ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج، الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالأشتراك الثانى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



