محافظ كفر الشيخ يتفقد قرى مبادرة "حياة كريمة"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.





حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، بعص المشروعات بقرية السيد البدوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة الأعمال الجارية لتكاسي وتبطين ترع الصرف.



