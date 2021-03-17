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محافظ كفر الشيخ يتفقد قرى مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، بعص المشروعات بقرية السيد البدوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة الأعمال الجارية لتكاسي وتبطين ترع الصرف.

وذلك بالإضافة إلي مناقشة إقامة وتطوير عددًا من المنشآت الخدمية ومنها مجمع خدمة علي مساحة 500م، ليضم "وحدة تضامن اجتماعي، مكتبي تموين، وتأمينات، شهر عقاري، ومكتب بريد"، كذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، إنشاء مركز شباب علي مساحة 1500م، تطوير الوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، فضلًا عن تحسين شبكة المياه، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، مد خط الغاز الطبيعي، وخطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمي.

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