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الموت يُفجع الفنانة رزان مغربي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة رزان مغربي عن وفاة جدتها، وذلك من خلال خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت رزان مغربي منشورًا قالت فيه:" البقاء لله توفت جدتي الثانية الغالية صاحبة الابتسامة الحلوة كانت دايما تقولي انت قطقوطة وتغنيلي عقد اللولو شوي شوي عم يخلص ".

وتابعت رزان مغربي قائلة:" الله يرحمك يا تيتا هيفا رح نشتقلك و منحبك كلنا لأنك ربيتينا على ضحكة عزاء للعيلة كلها العزيز سمير واحمد و سميرة في جنة الخلود الله ينور مكانها سلام لخالو و كل الأحبة انت من ريحة الأحبة سلمي عليهم"

وفي سياق آخر، تُشارك رزان مغربي حاليًا في فيلم"صابر وراضي"، وهو بطولة أحمد آدم، محسن محيي الدين، دينا فؤاد، سلوى عثمان، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد إنتاج أحمد السبكي.

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