ضبط شخصين لحوزتهما على أسلحة ومخدرات بسوهاج

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - عدد 8 هواتف محمول - ميزان حساس ) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).





وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن نشاطهما غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.