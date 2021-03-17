رئيس مدينة بدر: وحدات موظفي العاصمة الإدارية مصممة بعناية (فيديو)

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة شهدت طفرة تنموية وعمرانية كبيرة وغير مسبوقة خلال الـ 5 سنوات الماضية.



وأضاف "مندور"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن موقع مدينة بدر كأقرب مدينة للعاصمة الإدارية زاد من اهميتها وما يحدث بها من تنمية، منوهًا بأن مدينة بدر مساحتها 18.5 ألف كيلو، تمتد 10 كيلو على طريق مصر السويس، وتم اختيار أقرب مكان بها للعاصمة الإدارية لإنشاء سكن لموظفي العاصمة الإدارية، على بعد 10 كيلو من الحي السكني بالعاصمة الإدارية.



وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، أن تصميم وحدات موظفي العاصمة الإدارية وتنسيق الموقع العام تم بمعرفة استشاري، موضحًا أن الوحدات تم تصميمها بعناية جدًا ليظهر المشروع بشكل لائق يفتخر به كل مصري، معقبًا: "حريصين أن الموظف اللي ييجي ميكسرش بلاطة علشان مش عاجبه شكلها"، موضحًا أن المدينة تمتاز بأنها بها سكن لكل الشرائح طبقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين"، منوهًا بأن المدينة من أكبر المدن التي بها إسكان اجتماعي بجميع مراحله، حيث يوجد بها 55 ألف 488 وحدة إسكان اجتماعي مقسمة على 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وتسليمها للسكان، والمرحلة الثانية تم الانتهاء منها وجاري تسليمها للسكان.