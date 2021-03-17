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استقرار الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في حين قفز سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات بعد توقعها نموا كبيرا في ربح عام 2021.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة في التعاملات المبكرة، مقتفيا أثر حالة من الحذر في الأسواق الآسيوية.

وستحظى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي إزاء موقفه من السياسة النقدية بمتابعة وثيقة بعدما أذكت زيادة في عائدات الخزانة مخاوف من ارتفاع التضخم فيما ينتعش الاقتصاد من مستويات متدنية ناجمة عن الجائحة.

ومن المقرر أن يصدر بيان سياسة البنك المركزي الأمريكي وتوقعاته الاقتصادية في الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وصعد سهم بي.إم.دبليو 1.9 بالمئة بعدما قالت المجموعة إنها تتوقع زيادة على أساس سنوي في الربح قبل الضرائب للعام 2021، إذ تتوقع أداء قويا في جميع الأقسام.

وارتفعت أسهم مصنعي السيارات 0.8 بالمئة لتتصدر مكاسب القطاعات، في حين قادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والنفط والغاز والتعدين التراجع.

ونزل سهم كريدي سويس 0.5 بالمئة بعدما خفضت كيبلر شيفرو توصيتها لسهم البنك السويسري إلى "الاحتفاظ"، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بقضية مجموعة جرينسيل المالية.

 

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