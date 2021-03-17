وزيرة التجارة تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين





اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدات اليوم في توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، مشيرةً الى حرص الوزارة على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الاعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.





وقال محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمر مخصص لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، مشيراً الى ان لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه الى مدينة المحلة لتسليم الوحدات الصناعية بالمجمع للمستفيدين الذين استوفوا اوراقهم للبدء فورا في تركيب الماكينات وبدء الإنتاج.





واضاف الزلاط ان الهيئة قامت بتسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لانهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.





ونوه رئيس الهيئة الى ان الوحدات الصناعية المخصصة بالمحلة بنظام الايجار وتشمل أنشطة غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وكيماوية،مشيراً الى امكانية حصول المستثمر على اكثر من وحدة حتى 8 وحدات لاستيعاب نشاطه الإنتاجي، كما انه من المقرر ان يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر من استلام وحدته.





واوضح ان المجمع يتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والاطفاء والمياه والصرف وشبكات الطرق والخدمات، حيث ستوفر الهيئة كافة التيسيرات والدعم الفني لاصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة موجهاً الدعوة مستثمري المحافظة ورواد الاعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات





وفي هذا السياق أضاف الزلاط ان الهيئة في اطار سعيها لتوفير كافة التسهيلات لانجاح أصحاب المشروعات قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم تيسيرات تمويلية لاصحاب الوحدات للحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الانتاج للبدء فورا في الإنتاج، الى جانب عن التيسيرات التمويلية الخاصة بالحصول على الوحدة نفسها بالتعاون مع عدد من البنوك. فضلا عن إقرار تيسيرات جديدة مؤخرا للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالايجار بتاجيل تحصيل ايجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسيرا على رواد الاعمال.





وكشف الزلاط انه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع عقود و تسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين الذين استوفوا اوراقهم بباقي المجمعات على التوالي.



