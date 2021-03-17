الإعدام لـ 5 من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء" بالأردن

قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على 5 من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كشف الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء، التي انتشرت عبر وسائل التواصل، وسط مطالبات بإعدامه.

وأحالت النيابة العامة الأردنية، المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء إلى القضاء وفي حقه 172 سابقة جرمية.

وكشف الأمن العام الأردني، أن المتهم في ارتكاب جريمة الزرقاء "بحقه 172 سابقة جرمية سابقة ألقي القبض عليه فيها كلها، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكدا أن سير التحقيقات وبقاءه في السجن أو خروجه يبقى بيد القضاء بحسب الإجراءات القانونية.

وكانت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء، هزت الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه.