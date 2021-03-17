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موسيماني يحصل على إجازة للسفر إلى جنوب إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تخلف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم، الأربعاء، حيث توجه من الكونغو إلى بلاده جنوب إفريقيا لقضاء إجازة لعدة أيام .


واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية.

وقرر موسيماني السفر رفقة جهازه المعاون إلي جنوب إفريقيا  مسقط رأسهم، للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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