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رئيس حى جنوب الغردقة: مخزن الأدوات الصحية ليس لديه ترخيص

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكد ايهاب ميكاوى رئيس حى جنوب الغردقة، أن مخزن الأدوات الصحية المحترق ليس لديه ترخيص، موضحًا أنه جارى إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية.

وأضاف رئيس الحى خلال تصريحات صحفية له في موقع الحريق، أنه سيتم تحرير محضر لصاحب المخزن عقب إنتهاء رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، موضحًا لأ توجد إصابات إلا حالة واحدة هو صاحب المخزن بحالة اغماء بسبب الموقف.

كان أصيب أحد الأشخاص بحالة اغماء في حريق هائل
بمخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام بأحد سيارات الإسعاف.

وأكد مصدر أن المصاب صاحب مخزن الأدوات الصحية، مشيرًا أنه تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام بمعرفة رجال الإسعاف.

نشب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد
العقارات بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات خلف شارع الذهبية بمدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجارى إخماد.

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