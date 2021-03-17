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أليو ديانج يطير إلى مالي خلال الساعات المقبلة للانتظام فى منتخب بلاده

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يطير أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مالي خلال الساعات المقبلة، للانتظام فى معسكر منتخب بلاده، للمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة خلال مارس الجاري.

وكان الاتحاد المالي أرسل خلال الأيام الماضية، خطابًا إلى النادي الأهلي، يطالبه فيها بالسماح إلى ديانج بالانضمام إلى منتخب بلاده بالمعسكر المقبل.

 وشارك أليو ديانج مع الأهلي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي التى أقيمت أمس، الثلاثاء، بالكونغو، والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وعاد ديانج مع بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يعود إلى بلاده خلال الساعات المقبلة، للانتظام في معسكر منتخب مالي بعد التنسيق مع جهاز الكرة في النادي الأهلي.

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