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ارتفاع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
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ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء واقتربت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من ذروة 13 شهرا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يُلقي بعض الضوء على توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومدى تسامح البنك مع صعود العائدات.

ومن المنتظر أن يصدر صانعو السياسات توقعات بتسجيل أسرع وتيرة نمو اقتصادي في الولايات المتحدة في أعقاب حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وتحفيز جديد بقيمة 1.9 تريليون دولار.

 وسيولي المتعاملون في السوق اهتماما لأي دلائل على أن البنك المركزي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في 2023 وهو وقت أبكر مما أعلنه سابقا.

وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن يكون لتوقعات تعاف اقتصادي أسرع مما كان متوقعا تأثيرا. ونزل اليورو 0.07 بالمئة إلي 1.1893 دولار بعد أن تراجع خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفع مؤشر الدولار 0.09 بالمئة إلي 91.953 بعدما سجل مكاسب خلال الجلسات الثلاث السابقة على التوالي مدعوما بصفة أساسية بارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ومقابل الين، ارتفعت العملة الأمريكية 0.15 بالمئة إلى 109.14 لتحوم قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.3914 دولار متعافيا من مبيعات لجني الأرباح عقب بلوغه أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي على خلفية حملة تطعيمات سريعة. 



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