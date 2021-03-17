خلال 24 ساعة.. 5 رسائل عاجلة من وزارة التربية والتعليم

في ظل المنظومة التعليمية الحديثة، أصدر الدكتور طارق شوقي عدة قرارات مهمة بشأن استمرار العملية التعليمية، وأبرزها موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التربية والتعليم:



موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة:



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.



ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، بضرورة التنبيه على المدارس بسرعة إنهاء تسجيل استمارات الطلاب الذين لم يسجلوا استماراتهم الإلكترونية حتى الآن.



وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة وفي إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021



نظام التعليم المعكوس:



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النظام التعليمي الجديد الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم، هذا العام، هو نظام التعليم المقلوب، أو المعكوس، والذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا، وشبكة الإنترنت بالتعلم سواء الذاتي أو

اطلاع الطلاب عليها في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال هواتفهم الذكية أو أجهزة التابلت التي سلمتها لهم الوزارة قبل الذهاب للمدرسة، ويكون وقت المدرسة للمناقشات فيما تم سماعه ورؤيته والتدريبات عليه.



نتيجة الصف الأول الثانوي:



وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 سيتم الاعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة قريبا.



ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة النتائج المعلنة على روابط غير رسمية للوزارة، مؤكدة أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 في مرحلة المراجعة وسيتم الاعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.



وسيتم إعلان رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وكذلك نتيجة ثانية ثانوي 2021 فور مراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم.



توفير مراجعة فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العام



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة اللغة العربية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء 17 مارس الساعة 7 مساءً، ويمكن للطلاب متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية وكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية، أيضا في الشعبة العلمية، اكتشاف مصادر منصة بريتانيكا المتنوعة والتفاعلية في مادة الفيزياء، كما يمكنهم الوصول للأسئلة والإجابات استعدادًا للاختبارات الشهرية القادمة من خلال منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري.



مناهج كل شهر ستكون منتهية:



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الي أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في المناهج المحددة فقط، حيث يلتزم واضعو الامتحانات بالأجزاء المخصصة لكل شهر، موضحة أن ما يؤدى فيه الطالب الامتحان كل شهر لن يكون مطالبا به في الأشهر أو الامتحانات التالية، قائلة: مناهج كل شهر ستكون منتهية بالنسبة لصفوف النقل من الرابع حتى الثاني الإعدادي طالما أدى فيها الطالب الامتحانات.

