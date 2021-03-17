عمر كمال ممثل لأول مرة في "بين السما والأرض"مع هاني سلامة

كشف المخرج ماندو العدل عن انضمام مطرب المهرجانات عمر كمال، لأبطال مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

نشر ماندو العدل صورة جديدة له برفقة المطرب عمر كمال من كواليس تصوير مسلسله الجديد" بين السما والأرض"، وعلق عليها قائلاً:“عمر كمال ممثل لأول مرة، بين السما والأرض، رمضان 2021 إن شاء الله، يا كريم يارب".

مسلسل" بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمد ثروت، غادة عادل، وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل" بين السما والأرض" مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، قدمت من قبل في فيلم من نفس الاسم، شارك في بطولته الفنان عبد السلام النابلسي، هند رستم، ومحمود المليجي، والمسلسل تدور قصته حول مجموعة أشخاص يتعطل بهم المصعد الكهربائي ويحاول كل منهم الخروج منه في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.