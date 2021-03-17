أجاي يحصل على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده

حصل النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده.





جاء قرار أجايي، مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.





وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حصل على راحة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، موضحاً أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.









وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة أمس، الثلاثاء، باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.