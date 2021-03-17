Advertisements

أجاي يحصل على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
حصل النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده.

جاء قرار أجايي، مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حصل على راحة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، موضحاً أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.


وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة أمس، الثلاثاء، باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي بجامعة القاهرة لمتابعة جائحة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

11:29 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار