مودريتش: لدينا حافزاً كبيراً للوصول بعيدا في دوري الأبطال

أكد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، أن الفريق الملكي يمتلك حافزاً كبيراً، وسيصل بعيداً في دوري أبطال أوروبا.









قال مودريتش: "الأهم هو التأهل لربع النهائي، الأمر الذي لم نحققه آخر عامين، يجب أن نسير خطوة بخطوة، ونرى إلى أي مدى نستطيع الوصول، أظهرنا هذه الليلة أننا لا يزال لدينا الحافز في هذا الفريق، وأننا نريد مواصلة الفوز، أعتقد أنه بوسعنا الذهاب بعيداً، سنرى إلى أين؟، لكن الفوز اليوم كان مهماً للغاية".









وأبرز اللاعب (35 عاماً)، أنه يشعر بأنه في أفضل حالة، أقول دوماً إنه لا يجب النظر إلى الأعوام، الأهم هو ما يفعله اللاعب داخل الملعب، لا زلت متحمساً لفعل أمور جيدة، والمنافسة على أعلى مستوى، أعمل يومياً لتحقيق كل ذلك وأشعر بأنني على ما يرام"، في تصريحات أدلى بها لشبكة موفيستار عقب المباراة.