



منحة العمالة الغير منتظمة 2021.. (من هنــــاااااا) رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرقم القومي وموعد صرف الدفعة الجديدة





تتصدر منحة العمالة الغير منتظمة 2021 أحاديث المواطنين في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قالت وزارة القوى العاملة بأنها بدأت بالفعل في صرف مستحقات الدفعة الجديدة من منحة العمالة لشهر مارس 2021 عبر كافة منافذ الصرف لعدد كبير من المواطنين المستفيدين من مبادرة عمال اليومية على مستوى محافظات الجمهورية منذ يوم 7 مارس الجاري.





منحة العمالة الغير منتظمة مارس 2021

أكدت وزارة القوى العاملة بأن المستفيدين من منحة العمالة قد وصلت إليهم رسالة من رقم “2030” بشأن موعد صرف المنحة وطريقة استلام الدفعات، وبالفعل قد بدأ المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المادية عبر منافذ الصرف المختلفة مثل مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.





وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بأن دفعة شهر مارس ستكون هي الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة وحتى هذه اللحظة لا توجد أي قرارات رسمية بشأن مد مدة صرف مبادرة العمالة المتضررة بعد صرف نحو ست دفعات حتى الآن.





استعلام أسماء المستفيدين منحة العمالة

حرصت الحكومة المصرية على توفير العديد من الطرق التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة بشكل دوري وذلك حتى يتمكن المواطن المستفيد من منحة العمالة الغير منتظمة من معرفة تفاصيل ومواعيد الدفعات وكذلك معرفة طريقة استلام الدفعة سواء من مكتب البريد أو عبر ماكينات ATM أو من خلال فروع فودافون كاش.





ويمكن الآن الاستعلام عن منحة العمالة لشهر مارس 2021 من خلال الالتزام بالخطوات التالية:





- تواصل مع رقم خدمة المواطنين التابع لوزارة القوى العاملة والخط الساخن وهو “142”.





- يمكن متابعة أبرز أخبار منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.



