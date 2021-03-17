ضبط 3.85 طن لحوم وكبدة فاسدة بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجه عثر بها على 3.85 طن لحوم وكبدة فاسدة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد شن العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، حملة تموينية اسفرت عن ضبط ضبط ثلاجه لحفظ السلع الغذائية بها نحو 3.85 طن لحوم وكبدة مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



كما جرى ضبط مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة، عثر به على 19980 عبوة زيت طعام تمويني، وبفحص العبوات ظاهريا تبين أنه غير صالح للاستهلاك الأدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منه وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، ويشكل خطرا على الصحة العامة.