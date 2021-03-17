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روسيا تسجل 8998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8998 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى حصيلة من نوعها منذ 1 أكتوبر الماضي، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة من 443 أمس إلى 427 اليوم.

 

وقد أفادت بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن إجمالي حالات كورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و418436، منها 93364 حالة وفاة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و24975 شخصا، بعد تماثل 10755 مريضا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 300097 حالة نشطة.

 

ويذكر أن المؤشرات الوبائية، عادت للتراجع في العاصمة موسكو، حيث تم تسجيل 1201 إصابة و53 وفاة اليوم مقابل 1533 إصابة و57 وفاة أمس.

 

وكانت مدينة بطرسبورغ، رصدت 927 إصابة مقارنة مع 916 أمس، مع انخفاض ملحوظ بالوفيات من 42 أمس إلى 30 في إحصائية اليوم.

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