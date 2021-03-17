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رابط جدارة 1442.. التقديم في وظائف الحج والعمرة بالسعودية Jadara (طرق التسجيل) تخصص مراقب خدمات وتوقيت التقدم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:21 م
وظائف الحج والعمرة
وظائف الحج والعمرة
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رابط جدارة 1442.. التقديم في وظائف الحج والعمرة بالسعودية Jadara (طرق التسجيل) تخصص مراقب خدمات وتوقيت التقدم 

نتابع من خلال الإعلان العام الصادر من وزارة الحج والعمرة، رابط التقديم على وظائف الحج والعمرة بالسعودية 1442، وهي عدد 44 وظيفة إدارية بنظام التعاقد، وذلك من خلال منصة جدارة الرسمية للتوظيف الإلكتروني، ويمكنكم التقديم من خلال الرابط الآتي بيانه على الوظائف بنظام التعاقد بمكة المكرمة، وذلك للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الفئات المستهدفة من الإعلان من خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وكذلك خريجي وخريجات الدرجة الجامعية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، على تخصصات وظيفية مراقب ومراقب حج وعمرة، ومراقب خدمات، ومأمور علاقات عامة، ومحامي مساعد، وباحث مشاريع مساعد، وباحث تطوير موارد بشرية، وباحث توظيف مساعد، وباحث تطوير إداري، وباحث إحصاء، ومحلل نظم، وباحث أمن وسلامة، ومطور برامج أول، وباحث تدريب وابتعاث، وأخصائي تخطيط، والعديد من التخصصات وفقًا لبعض الشروط التالي بيانها.

رابط التسجيل في وظائف الحج والعمرة
- التسجيل في وظائف الحج والعمرة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

- الأولوية في الترشيح لتلك الوظائف للتخصصات الغير تربوية، ثم التخصصات التربوية.

- لابد من معادلة الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

- لابد للمترشحين والمترشحات أن يكون سبق لهم إختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

- الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية، وفي حال عدم إجتياز المقابلة الشخصية فهذا يعني عدم القبول مباشرة.

- يشترط لشغل وظائف المراقبين، إتقان اللغات التركية والأوزبكية والملاوية والفارسية والأردية والصينية.

جدارة 1442
يبدأ التقديم في وظائف جدارة الإلكترونية إعتبارًا من الأربعاء 4-8-1442 الموافق 17-3-2021، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 10-8-1442، الموافق 23-3-2021، ويتم التقديم من خلال منصة جدارة بالرابط السابق عرضه، ومنصة جدارة هي منصة رسمية بالسعودية، مسئولة عن عرض العديد من الوظائف.

يبدأ اليوم التسجيل والتقديم في وظائف الحج والعمرة في السعودية، من خلال منصة جدارة 1442 للتقديم الإلكتروني، ويمكنكم متابعة التخصصات التي يتم التقديم من خلالها، تابع الرابط السابق، وتابع بدء التسجيل اليوم 17 مارس 2021، وتعتبر منصة جدارة هي المنصة الرسمية للإعلان عن الوظائف المختلفة.

رابط جدارة 1442.. التقديم في وظائف الحج والعمرة بالسعودية Jadara (طرق التسجيل) تخصص مراقب خدمات وتوقيت التقدم 

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