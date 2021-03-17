عيد الأم 2021.. أفكار هدايا غير تقليدية تناسب الحموات

عيد الأم 2021.. ااقترب موعد الاحتفال بعيد الأم 2021، وتبحث كل سيدة عن هدية تناسب الحموات لتقديمها في عيد الأم، ولكي لا تضعي نفسك في حيرة اختيار الهدية التنسي تتناسب وتتماشي مع ذوقك نقدم لك الأفكار التي تناسب الحموات لإهدائهن في عيدهن دون أن تخلقي لنفسك حالة من التوتر والقلق بشان تلك المناسبة، ومن الافكار ما يلي:





عطرها المفضل

إذ كان لحماتك نوع محدد من العطور، يمكن شرائه لها، فهي من الهدايا الثمينة المميزة لها، كما أنك تضمني رضاءها عن اختيار هذه الهدية.





المكياج

اختيار مستحضرات التجميل من الهدايا المميزة أيضًا للنساء، لكن لابد من معرفة الأنواع ودرجات الألوان التي تريدها حماتك تحديدًا.





سكارف

إذا كانت حماتك محجبة، ولديها استايل خاص في ارتداء الإيشاربات، فيمكن اختيار ما يناسبها، وإهدائها أكثر من إيشارب بألوان مميزة.





أدوات المطبخ

من أكثر الهدايا التي تفضلها الحموات، هي شراء ما تحتاجه من أدوات المطبخ وبذلك تكون من الهدايا العملية الرائعة لها.





جلسة مساج

يمكنك إعطائها كارت لجلسة مساج من الهدايا غير متوقعة، لكن يرضيها أن تشعر بأنك تعتني بها، وتجعلها تذهب في جلسة مساج تخرج منها بنفسية أفضل.





التحف المنزلية

عادة ما تفضل السيدات اقتناء التحف المنزلية التي تزين المنازل، وكذلك أيضًا إكسسوارات البيوت، لذلك يمكن إهدائها هذه الأنواع من الهدايا مثل سجادة يدوية.





المجوهرات

بالتأكيد تصبح من الهدايا المميزة وهي شراء خاتم ذهبي أو من الفضيات، خاصة إذ كان من عشاق ارتداء المجوهرات.