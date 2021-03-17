Advertisements

الرقابة المالية تناقش سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.

وقال عزام أن الاجتماع قد تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع أراءهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق نحو قيام مديري الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

وفي هذا الإطار ... أشار د. عزام إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975 والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة او أكثر على إدارة مالا يقل عن 80% من أموالها وفقاً لما هو وارد بالمادة (14).

وفى سياق متصل اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدماً نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الرقابة المالية الاقتصاد الاقتصا المصري اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي بجامعة القاهرة لمتابعة جائحة كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية" يوافق على تحديد الإطار القانوني لإصدار السندات الخضراء لأول مرة فى مصر

"الرقابة المالية" توافق على المقترحات الجديدة لمجلس إدارة البورصة

مجلس الوزرا يقر إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر ويخفض تكلفة التداول 50%

"الرقابة المالية": إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

"الرقابة المالية" تدرس خفض تكاليف التداول على المتعاملين بالبورصة

"الرقابة المالية" توافق على خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

11:29 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار