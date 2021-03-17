الفرصة الأخيرة.. تعرف على خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

منحت وزارة التربية والتعليم، المهلة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة، لسرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الإلكترونية، للتقدم للامتحانات، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.



طالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوي بسرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.



٢. ترغب الوزارة، في حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتشعبهم.



٣. ولتسجيل استمارة الثانوية، يدخل الطالب على الوزارةوتحديد أيقونة تسجيل الاستمارة ثم مراجعة البيانات.



٤. يكتب الطالب، الإيميل الموحد الخاص به، ثم الكود، والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السري.



٥. بعد التأكد من صحة البيانات، يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة في ملف pdf".



٦. سيتم غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخميس 25 مارس الجاري.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عممت خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه على المدارس الثانوى سرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.



وأوضحت أنه لابد من استكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتشعبهم.



وأتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.



وحددت حجم الاستمارة، 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع في ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أي أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

