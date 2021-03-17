Advertisements

الفرصة الأخيرة.. تعرف على خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
منحت وزارة التربية والتعليم، المهلة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة، لسرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الإلكترونية، للتقدم للامتحانات، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

طالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوي بسرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

٢. ترغب الوزارة، في حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتشعبهم.

٣. ولتسجيل استمارة الثانوية، يدخل الطالب على الوزارةوتحديد أيقونة تسجيل الاستمارة ثم مراجعة البيانات.

٤. يكتب الطالب، الإيميل الموحد الخاص به، ثم الكود، والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السري.

٥. بعد التأكد من صحة البيانات، يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة في ملف pdf".

٦. سيتم غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخميس 25 مارس الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عممت خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه على المدارس الثانوى سرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية  للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت أنه لابد من استكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتشعبهم.

وأتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.

وحددت حجم الاستمارة، 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع في ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أي أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التعليم خطوات التقديم التربيه والتعليم استماره الثانويه اخر الاخبار

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 21 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي بجامعة القاهرة لمتابعة جائحة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر رابط التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة إتمام الثانوية للعام الدراسي 2020/2019

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

استمارة الثانوية العامة 2020| اعرف خطوات وموعد التسجيل والفئات المسموح لها بدخول الامتحان عبر رابط بوابة الثانوية العامة

التعليم تسلم استمارات الامتحانات الورقية لمدارس الثانوية العامة

خطوات ملء استمارة الثانوية العامة 2020 ورقيا.. وموعد التقديم

التعليم تكشف استعداد الكنترولات لامتحانات الشهادة الثانوية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

11:29 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار