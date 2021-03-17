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عيد الأم 2021.. أجمل عبارات لتهنئة الأمهات في هذا اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
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عيد الأم 2021.. هناك مجموعة من العبارات التي تمدحين بها والدتك وتعبرين بها عن حبك لها يمكنك ترديدها يوم عيد الام، حيث أن هذه المناسبة تحل كل عام في شهر مارس وتستعد كل فتاة لهذه المناسبة لكي تقدم هدية لوالدتها بجانب عبارات تسعد كل الأمهات بها عند سماعها ومن هذه العبارات ما يلي:

أجمل عبارات تهنئة يوم عيد الأم 2021

عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي في حضنك يزول همي
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي أنت نبض الفؤاد، وبهجة الروح، ونور العين.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي نور يضيء دروبي، وبلسم شافٍ لجروحي.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. عندم أنطق باسمك تتراقص الحروف طربًا، وتزدان الكلمات جمالًا.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي أنت ملجئي وملاذي الآمن، فدمتِ لي شامخة قوية.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي الحياة، والحياة هي.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. في حضنك يزول همي، وتسعد روحي.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. عيدك ليس يومًا واحد بل هو في كل الأيام.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. رجوتك ربي ألا تحرمني سماع صوتها العذب، ورؤية وجهها الجميل.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي شجرة شامخة، نستظل بحنانها، ونرتوي من حبها.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. بوجودك يعم الخير، ويحل السلام.
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أمي علمتني معاني العزة والكبرياء، وأوصلتني إلى دروب النجاح والعلياء.  
عبارات تهنئية يوم عيد الأم 2021.. أي كلمة حب ووفاء، وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك يا غاليتي، فكل عام وأنت بسمتي.

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