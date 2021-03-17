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73 مليون دولار صادرات مصر من السلع الغذائية لكينيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
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أكد علاء الوكيل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة العمل لإفريقيا أن دولة كينيا تعد سابع أكبر دولة مستوردة فى القارة الأفريقية في كافة السلع بقيمة بلغت 17.2  مليار دولار خلال آخر إحصاء وتعتبر ضمن الأسواق الواعدة التي لابد من الاهتمام بها والتوسع في زيادة حجم الصادرات المصريه لها في ظل توجهات الدولة الحالية للتوجه للسوق الإفريقى َوتوطيد العلاقات التجارية مع كافة الدول الإفريقية جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس.
 
وكشف علاء الوكيل عن حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية لدولة كينيا والتى بلغت 73 مليون دولار محققه نسبة نمو بلغت 111% خلال الست سنوات الماضيه من الفترة من عام 2014 حتى 2020 وتعتبر مصر عاشر أكبر مصدر لدولة كينيا فى هذا القطاع . 
 
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إليها تتمثل في سلع مثل المكرونة بنسبة 16% وسكر كلوجوز بنسبة 32% ونشا بنسبة 8% ومركزات طماطم  وشيكولات وعصائر وزيوت ومركزات فاكهة وتمثل هذه السلع حوالى 96% من الصادرات الصناعات الغذائية  المصرية لكينيا . 
 
وأكدت إحصائيات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن هناك العديد من واردات مصر من  السلع الغذائية من كينيا لها بديل مصري ومن الممكن الاستغناء عنها بقيمة بلغت 616  مليون دولار مثل السكر 307 مليون دولار ومحاضرات الغذائية المتنوعة 50  مليون دولار والقشطة والحليب والمكرونة والخمائر وزيوت والخبز موضحا بأن حجم  الواردات بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2019 . 
 
ومن جانبه دعا خالد منصور رئيس المكتب التجاري بنيروبي كل الشركات المصريه بإرسال بياناتهم  للمكتب التجاري  التابع للتمثيل التجارى للتواصل مع نظائرهم بدولة كينيا والتعرف على إحتياجات السوق الكينى بدقة، مشيرا إلى أن المكتب على استعداد تام لتقديم أى مساندات ومعلومات عن دولة كينيا من شأنها تسهم في زيادةالتبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصريه للسوق الكينى. 
 
 


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