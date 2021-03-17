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النيابة الإدارية: 43% من أعضاء الهيئة سيدات (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم إجراء العديد من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة داخل مركز التدريب القضائي أو بالتعاون مع الجهات المتخصصة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، سواء التدريب على إجراءات العمل، والتعريف بالثقافة العامة.

وأضاف "سمير"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النيابة الإدارية من أوائل الجهات التي وقعت برتوكول مع الوطنية للتدريب، ونستهدف أن يغطي التدريب أكثر من نصف أعضاء الهيئة البالغين نحو 4600 عضو.

وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تنفرد دونًا عن جميع الهيئات القضائية بأعلى نسبة لتمثيل المرأة منذ إنشاءها حيث أن 43 % من عدد الاعضاء من السيدات، بنحو 1988 سيدة يعملوا بالدرجات المختلفة بالنيابة الإدارية، وأصبحت الأن تباشر أعمال غير مسبوقة منها الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتوليها العديد من إدارة النيابات على مستوى الجمهورية.

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