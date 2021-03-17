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سعر البلاديوم يرتفع 5% مسجلا أعلى مستوى في عام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
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 ارتفع سعر معدن البلاديوم بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى في عام.

ويأتي صعود المعدن مع تراجع المعروض وارتفاع الطلب من قبل قطاع السيارات الكهربائية في إطار التحول للطاقة النظيفة.

وقالت شركة "نوريلسك نيكل" الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إن إنتاج المعدن في 2021 قد يقل عن التوقعات بسبب مشاكل في منجمين في سيبيريا.

ويتوقع المحللون أن يكتسب البلاديوم والمعادن الصناعية الأخرى المزيد من زخم الشراء خلال هذا العام، بفضل الجهود العالمية لاحتواء جائحة كورونا من خلال حملات التطعيم واسعة النطاق، مما يسرع تعافي الاقتصاد العالمي

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاديوم بنحو 5.3 بالمائة إلى 2519.3 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 2523.3 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات، وهو الأعلى منذ مارس من العام الماضي.

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