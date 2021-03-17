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اندلاع حريق كبير بسوق تجاري في العاصمة بغداد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:45 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، باندلاع حريق كبير التهم إحدى الأسواق التجارية في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

 

وبحسب روسيا اليوم، التهم الحريق مخازن تجارية كبيرة في منطقة الكرادة صباح اليوم الأربعاء، وتسبب بخسائر مالية كبيرة لا يعرف حجمها".

 

وأرسلت  مديرية الدفاع المدني 50 فريقا لإطفاء الحريق وتمكنت من ذلك.

 

ويذكر أن المحال التجارية والمخازن في منطقة الكرادة، تتعرض إلى حرائق بسبب تماس كهربائي أو ارتفاع درجات الحرارة.

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سوق تجاري حريق كبير بغداد العراق

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