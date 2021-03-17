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بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم حجز الفنان شريف دسوقي في مصحة نفسية، بعد تعرضه للعديد من الأزمات التي أثرت بالسلب على بتصرفاته.

ورد الفنان شريف دسوقي على تلك الأخبار في تصريحات صحفية له، مُوضحًا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، واصفًا إياه بـ"كلام فارغ".

وقال شريف دسوقي أنه تعرض لشائعات عديدة خلال الفترة الماضية منها عدم انتظامه في مواعيد التصوير المتفق عليها مع جهات الإنتاج، و اتهامه بالغرور.

وفي سياق آخر، شارك الفنان شريف دسوقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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