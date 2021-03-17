عاجل.. عودة رحلات الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا يوليو المقبل

كشفت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة "دوسلدورف" الألمانية، اعتبارًا من 2 يوليو المقبل، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم، وفي إطار الخطة التي وضعتها مصر للطيران، للتوسع في شبكة خطوطها وعودتها تدريجيًا إلى ما كانت عليه جائحة فيروس كورونا المستجد.



وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن "مصر للطيران وضعت خطة طموحة لتشغيل رحلاتها إلى المدن ذات معدلات الحركة المرتفعة وربطها بنقاط شبكة مصر للطيران، فيما وراء القاهرة ونأمل أن تشهد الفترة القادمة عودة تشغيل باقي خطوط الشبكة التي توقفت قبل جائحة كورونا وفتح خطوط جديدة، ونظرًا لأهمية الربط بين مصر وألمانيا، فإن مصر للطيران حرصت على تشغيل رحلاتها إلى أربع نقاط داخل ألمانيا، وهي فرانكفورت وميونيخ وبرلين ودوسلدورف".



من جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه بإضافة الرحلات إلي دوسلدورف، من المخطط أن تٌسير مصر للطيران 19 رحلة أسبوعية بين القاهرة والمدن الألمانية وربطها بشبكة مصر للطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل رحلة يومية إلى فرانكفورت، و5 رحلات أسبوعية إلى ميونيخ و4 رحلات أسبوعية إلى برلين و3 رحلات أسبوعية إلى دوسلدورف، ومن المخطط أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها إلى مدينة دسلدورف بأرقام MS733734 بطراز البوينج B737-800 المزودة بالعديد من الخدمات المتطورة.



