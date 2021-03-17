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استمرار حبس ديلر كرداسة لحيازته كيلو ونصف هيروين بكرداسة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل ١٥ يوم  على ذمة التحقيقات، لحيازته على كيلو ونصف هيروين وسلاح بكرداسة.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على سلاح آلى (بندقية) وكمية من الهيروين تصل لكيلو ونصف.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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