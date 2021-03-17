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اعرف خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 إلى الإثنين 22 مارس 2021، مشيرة إلى أن البلاد يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وعلى المواطنين متابعة النشرات الجوية أولا بأولا لمعرفة تفاصيل حالة الطقس.

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلى:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من ( 4 : 3 متر ).

حالة الطقس الخميس 18 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس الجمعة 19 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس السبت 20 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

حالة الطقس الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

حالة الطقس  الاثنين 22 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

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