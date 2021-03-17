الأرصاد: موجة حارة تجتاح البلاد في هذا الموعد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تتعرض البلاد لموجة حارة، وتشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

ومن جهته، أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.

وأعلن أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة 32 درجة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا

- طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

- نشاط رياح على السواحل الغربية