Advertisements

الأرصاد: موجة حارة تجتاح البلاد في هذا الموعد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تتعرض البلاد لموجة حارة، وتشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.
 
ومن جهته، أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.
 
وأعلن أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة 32 درجة.
 
حالة الطقس اليوم الأربعاء
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة
- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا
- طقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء
- نشاط رياح على السواحل الغربية
- الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. 

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 6 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة حجز شريف دسوقي في مصحة نفسية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 5 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف ليفاندوفسكي من اعتزال كرة القدم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

08:17 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار