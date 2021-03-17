الطالع الفلكي الأربِعَاء 17/3/2021..نَصِيحَة صَلاح!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 8 برمهات قبطى ، 17 آذار رُومى ، 4 شعبَان ، ميمُون للغاية ، رعاية عائلتك وحيواناتك صحيّاً منصوحٌ بها اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - أنا زعلت منّك عشان مَرَكّبْتِنِيش معاك ، كنت تعبان ، جيت مشى من المحطّة لحد هنا.(صلاح منصور من فيلم ثلاث قصص-1968)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل صلاح منصور رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم صلاح منصور مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(أقنعة مُختلفة)،(أشعة ذهبية)،(قوىً سحرية)،(واقى ضد الرصاص)،(زهرة سماوية)،(نفسٌ عظيمة)،(حصانٌ جَامِح)،(نيزك عملاق)،(عين نمر)،(يحب الحيوانات).





*إحتفال بسانت باتريك بنيويورك

فى أيرلنده وأمريكا الشمالية، سكّان مدينة نيويورك تحديداً يحتفلون اليوم بالقديس باتريك وهو أيرلندى الجذور حيث بدأ الإحتفال به منذ العام 1762 بانتظام و حتى اليوم ، يشمل الإحتفال خروج موكب من أمام كاتدرائيّة القديس باتريك فى شارع 50 منذ الحادية عشر صباحاً والمرور عبر شوارع مدينة نيويورك حتى الوصول لمتحف متروبوليتان للفن فى شارع 86 حيث ينتهى الموكب قرابة السّاعة الخامسة مساءً ، سكان بريطانيا وأيرلنده ،مونتريال ونيويورك والأرجنتين وأستراليا وصولاً إلى نيوزيلانده جميعهم يتشاركون نفس التوقيت بالإحتفال، يرتدى المحتفلون الملابس الخضراء ، شرب الماء الملّون بالأخضر، ركوب سيارات خضراء ، يتم الإحتفال سنوياً بهذه المناسبة فى يوم ثابت هو 17 مارس من كل عام.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد قدر الإمكان عن تذكير نفسك بأىّ ذكريات حزينة ،إشغل نفسك بمقابلة صديق أو ممارسة هواية، تفاءل خير.





برج الثور: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مُقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الجوزاء: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.





برج السّرطان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الأسد: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء والرعاع وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج العذراء: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد،هذا يعنى البحث عن وظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.





برج الميزان: قم باختيار ملابس أنيقة وعطور منعشة فتمسكك بأنك شخصٌ كادح لا يعنى إهمال مظهرك فالعيْن تعشق قبل القلب أحياناً.





برج العقرب: رغم شعورالجميع بالخمول والكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.





برج القوس: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين الآخرين لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيْبَتُه.





برج الجدى: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الدّلو: فى العمل أوالعاطفة لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.

برج الحوت: تَبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً بمشيئة الله تَعَالى.





