بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا

صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن لقاحات فيروس كورونا الموجودة حاليًا جيدة، إلا إنه من الممكن تحسينها بشكل أكبر.



وأضافت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن اللقاحات الحالية تتطلب تخزين في درجة حرارة محدده، واستخدام الإبر في إعطائها للمواطنين، إلا إنه من الممكن تحسينها في المستقبل بحيث لا تتطلب كل هذه الشروط، وبالتالي تتوافر بشكل أسهل للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.





وأشارت سواميناثان إلى أن ذلك سيتيح تلقيح عدد أكبر من سكان العالم في الوقت الذي قامت فيه حوالي 122 دولة بتلقيح سكانها فقط.





جدير بالذكر أن نسبة إصابات كورونا بالعالم قد بلغت 120 مليونًا و695 ألفًا و785 حالة.





ووفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و670 ألفًا و453 حالة.



