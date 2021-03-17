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آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس السوري بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:04 م
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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كشفت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس السوري بشار الأسد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن الرئاسة السورية، أن صحة الرئيس بشار الأسد وزوجته مطمئنة، مؤكدة أنهما فى مرحلة التعافى.

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

 

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

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مصادر إعلامية بشار الأسد الرئيس السوري إصابة الرئيس السوري

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