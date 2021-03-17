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"دايما بتقدميلنا أحلى البرامج مع أحلى النجوم".. نبيلة عبيد تُهنئ بوسي شلبي بمناسبة عيد ميلادها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة صديقتها الإعلامية بوسي شلبي بمناسبة عيد ميلادها الذي يُصادف اليوم الأربعاء، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة للإعلامية بوسي شلبي، وعلقت عليها قائلة :" كل سنة وانتي طيبه يا بوسبوس، و دايما بتقدميلنا أحلى البرامج مع أحلى النجوم".

وتابعت نبيلة عبيد قائلة :"سنة حلوة للأعلامية الجميلة بوسي شلبي".

والجدير بالذكر أن، الفنانة نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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