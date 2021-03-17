"صحة الغربية" تعلن تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا بالمحافظة

أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ خطه وتوصيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء علي البلهارسيا والطفيليات المعوية يأتي هذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من البلهارسيا.





وأكد، على أن يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.



