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"صحة الغربية" تعلن تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا بالمحافظة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ خطه وتوصيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء علي البلهارسيا والطفيليات المعوية يأتي هذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من البلهارسيا. 

وأكد، على أن يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

وقامت الدكتورة جيهان مدير إدارة المتوطنة بتشكيل فرق لجمع عينات البول والبراز من عدد 100 فرد شهريا من مربع سكني واحد وذلك لفحصها معمليا للوقوف علي نسبة انتشار مرض البلهارسيا وكذلك الطفيليات المعوية بين سكان هذا المربع. مع الحرص علي تغطية المربعات الواقعة بكل الحيز العمراني في القطاع الريفي علي مدار العام علاج المصابين مجانا ومتابعة فحصهم دوريا للتأكد من تمام الشفاء.

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